У четвер, 11 березня, Манчестер Юнайтед на власному полі прийматиме Мілан у матчі Ліги Європи. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.

Манчестер Юнайтед – Мілан: прогноз

Манчестер Юнайтед в першому раунді плей-офф Ліги Європи легко пройшов Реал Сосьєдад. "Баски" так і не змогли забити хоча б один м'яч. Перша гра завершилася на користь МЮ з рахунком 4:0, а матч-відповідь внічию – 0:0.

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Про поточний стан Манчестер Юнайтед найкраще скаже недавній матч з Манчестер Сіті. Минулої неділі команда Уле-Гуннара Сульшера перервала неймовірну переможну серію суперника. "Червоні дияволи" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Тим часом Мілан в 1/16 фіналу обіграв по сумі двох матчів Црвєну Звєзду. І що цікаво, "россонері" пройшли далі лише завдяки правилу виїзному голу. Обидві гри завершилися внічию – 2:2 в Белграді і 1:1 в Мілані.

У чемпіонаті Італії Мілан на даний момент другий, відставання від Інтера становить вже шість очок. По всій видимості, з мріями про Скудетто доведеться попрощатися як мінімум до наступного сезону.

Манчестер Юнайтед – Мілан: прогноз від Favbet

Букмекери віддають істотну перемогу МЮ – 1,66. Коефіцієнт звитяги Мілану оцінений втричі більше – 5,70. Нічия в основний час – 4,25.

На прохід Манчестер Юнайтед в 1/4 фіналу Ліги Європи експерти дають коефіцієнт 1,53, а на те, що далі пройде Мілан – 2,82.

Експерти вірять, що обидвом командам вдасться відзначитись у зустрічі – 1,83. Тоді, хто ж заб'є першим? Фанати "червоних дияволів" першими у матчі святкуватимуть взяття воріт – 1,50. Хоча доволі непоганий коефіцієнт стоїть і на те, що рахунок на табло першим розмочить Мілан – 2,97.

Ймовірно, основний час поєдинку завершиться з рахунком 1:1. Саме такий результат протистояння оцінений у 7,20. На бодай мінімальну перемогу 1:0 команди Уле-Гуннара Сульшера можна зробити ставку з коефіцієнтом 7,30.