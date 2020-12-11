В субботу, 12 декабря, Манчестер Юнайтед на своем поле будет принимать Манчестер Сити в рамках 12-го тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Клубы идут друг за другом в турнирной таблице АПЛ. Лишь один пункт разделяет команды между собой. Выше в таблице располагается МЮ, в их активе 19 очков, а у МанСити – 18 пунктов, пишет 24 канал.

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В прошлом туре "красные дьяволы" разгромили Вест Хэм Андрея Ярмоленко 1:3. МЮ завершил первый тайм при счете 1:0 в пользу соперника. А вот во второй части игры был настоящий камбэк от подопечных Сульшера.

История совместных противостояний очень богатая – 181 матч. Здесь преимущество на стороне МЮ – 75 побед. А у МанСити – 54 победы. Ничья была зафиксирована в 52 встречах.

В прошлом году МЮ успешно играл против земляков. Команда Гвардиолы в 1/2 финала Кубка лиги (3:1, 0:1). А вот "красные дьяволы" дважды побеждали "горожан" в АПЛ (2:1, 2:0).

Поединок 12-го тура АПЛ МЮ – МанСити состоится в субботу, 12 декабря в 19:30.

Прогноз от Marathonbet

Хотя МЮ играет дома, но предпочтение отдают их сопернику. Победа МанСити оценена коэффициентом 1,76. В три раза коэффициент "красных дьяволов" на успех больше – 4,80. Ничья в этом жарком противостоянии маловероятна – 4,40.

Важно! Marathonbet выставил на этот матч нулевую маржу. Благодаря этому коэффициенты на итог матча значительно выше, чем у конкурентов.

1:2 – это счет, с которым может завершиться поединок. Именно на такую победу МанСити стоит лучший коэффициент 7,40.

На такой же результат, но в исполнении хозяев – 13,50. Скорее всего обе команды смогут огорчить голкиперов – 1,60.

По мнению букмекеров, Бруну Фернандеш сможет отличиться в этом матче – 3,50. Также стоит обратить внимание на гол от Маркуса Рашфорда – 3,50.

А как насчет результативного удара от гостей. В их составе гол забьет Серхио Агуэро – 2,10. Также результативного удара следует ждать от Габриэла Жезуса – 2,20.