У суботу, 12 грудня, Манчестер Юнайтед на власному полі прийматиме Манчестер Сіті у рамках 12-го туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Клуби йдуть один за одним у турнірній таблиці АПЛ. Лише один пункт розділяє команди між собою. Вище у таблиці розташовується МЮ, у їх активі 19 очок, а у МанСіті – 18 пунктів, пише 24 канал.

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Минулого туру "червоні дияволи" розгромили Вест Хем Андрія Ярмоленка 1:3. МЮ завершив перший тайм за рахунку 1:0 на користь суперника. А от у другій частині гри був справжній камбек від підопічних Сульшера.

Історія спільних протистоянь є дуже багатою – 181 матч. Тут перевага на боці МЮ – 75 перемог. А МанСіті – 54 звитяг. Нічия була зафіксована у 52 зустрічах.

Торік МЮ успішно грав проти земляків. Команда Гвардіоли в 1/2 фіналу Кубка ліги (3:1, 0:1). А от "червоні дияволи" двічі тріумфували над "городянами" в АПЛ (2:1, 2:0).

Поєдинок 12-го туру АПЛ МЮ – МанСіті відбудеться у суботу, 12 грудня о 19:30

Прогноз від Marathonbet

Хоча МЮ грає вдома, але перевагу віддають їх супернику. Звитяга МанСіті оцінена коефіцієнтом 1,76. У три рази коефіцієнт "червоних дияволів" на успіх більший – 4,80. Нічия у цьому спекотному протистоянні малоймовірна – 4,40.

Важливо! Marathonbet виставив на цей матч нульову маржу. Завдяки цьому коефіцієнти на підсумок матчу значно вищі, аніж у конкурентів.

1:2 – це рахунок з яким може завершитись поєдинок. Саме на таку перемогу МанСіті стоїть найкращий коефіцієнт 7,40.

На такий же результат, але у виконанні господарів – 13,50. Швидше за все обидві команди зможуть засмутити голкіперів – 1,60.

На думку букмекерів, Бруну Фернандеш зможе відзначитись у цьому матчі – 3,50. Також варто звернути увагу на гол від Маркуса Рашфорда – 3,50.

А як щодо результативного удару від гостей. У їх складі гол заб'є Серхіо Агуеро – 2,10. Також результативного удару слід чекати від Габріела Жезуса – 2,20.