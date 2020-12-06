В субботу, 5 декабря, Вест Хэм на своем поле принимал Манчестер Юнайтед в рамках 11-го тура АПЛ. Гости одолели команду Андрея Ярмоленко.

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Соучек, 38 – Погба, 65, Гринвуд, 68, Рашфорд, 78

Неожиданный счет

Уже со стартовых минут хозяева уверенно пошли штурмовать ворота МЮ. На 9-й минуте Вест Хэм мог выйти вперед в счете, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда, пишет 24 канал.

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Решение судьи разозлило Боуэна, который отдал передачу в штрафную, где Форнальс опередил своего опекуна и головой нанес удар по воротам – мяч пролетел рядом со стойкой.

Снова Форнальс упустил прекрасный момент открыть счет. Он ударом из пределов штрафной гостей сумел переиграть голкипера, но каркас ворот стал помощником вратаря.

Активность игроков Вест Хэма дала свои плоды. Соучек ударом с близкого расстояния не оставил никаких шансов вратарю – 1:0.

Доминирование МЮ

После перерыва хозяева продолжили штурмовать ворота МЮ. Цоуфал отдал передачу на Боуэна, но мяч после его удара пролетел рядом со стойкой.

Мактоминей откликнулся на передачу, которую выполнял Рашфорд и с границы штрафной пробил мимо ворот рядом.

В середине второго тайма Погба получил мяч на границе штрафной и без колебаний пробил в одно касание. Удар оказался безупречным и поразил ворота – 1:1. Но судья усомнился в чистоте гола и обратился за помощью к ВАР. После просмотра видеоповтора он все-таки засчитал гол – 1:1.

Дальше на поле было видно только гостей. Игроки Вест Хэма были не похожи сами на себя и не показывали ту игру, которую демонстрировали в первом тайме.

Уже через три минуты МЮ вышел вперед в счете. Теллес выполнил прострел в штрафную, где на передачу откликнулся Гринвуд, пробив в угол ворот – 1:2.

Рашфорд упустил прекрасную возможность забить – стойка.

Но Рашфорд таки записал свою фамилию в протокол встречи. Мата отдал пас, воспользовавшись которым Рашфорд вышел один на один с голкипером. Он легко перебросил мяч над ним и отправил его в сетку – 1:3. Этот гол стал последним в поединке и поставил точку – 1:3.

Вест Хэм-Манчестер Юнайтед видеообзор