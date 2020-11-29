Ключевой опорник Фернандиньо уже в скором времени может покинуть "Манчестер Сити". Бразильца не устраивает контракт, который предлагают англичане.

Как сообщает издание Mirror, английский гранд предложил возрастному бразильцу Фернандиньо новое 1-летнее соглашение, но полузащитник не соглашается на такие финансовые условия.

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Судьба экс-игрока "горняков"

Если боссы "МанСити" не изменят пункты контракта, то бывший игрок "Шахтера" сменит клуб. Фернандиньо планирует попробовать свои силы за океаном. Игрок пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.

Он рассматривает вариант возвращения в Бразилию. Американский "Нью-Йорк Сити" не прочь усилить свой состав опытным опорником.

В этом сезоне полузащитник 8 раз выходил на поле в футболке "МанСити" во всех турнирах.