Фернандиньо покинет "МанСити": у игрока конфликт с клубом относительно контракта
Ключевой опорник Фернандиньо уже в скором времени может покинуть "Манчестер Сити". Бразильца не устраивает контракт, который предлагают англичане.
Как сообщает издание Mirror, английский гранд предложил возрастному бразильцу Фернандиньо новое 1-летнее соглашение, но полузащитник не соглашается на такие финансовые условия.
Стоит прочитать МЮ благодаря фантастическому камбэку вырвал победу у "Саутгемптона": видео
Судьба экс-игрока "горняков"
Если боссы "МанСити" не изменят пункты контракта, то бывший игрок "Шахтера" сменит клуб. Фернандиньо планирует попробовать свои силы за океаном. Игрок пока не планирует вешать бутсы на гвоздь.
Он рассматривает вариант возвращения в Бразилию. Американский "Нью-Йорк Сити" не прочь усилить свой состав опытным опорником.
В этом сезоне полузащитник 8 раз выходил на поле в футболке "МанСити" во всех турнирах.
- Летом 2013 года Фернандиньо перебрался в Англию. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Этот трансфер стал рекордным на то время для "Шахтера".
- Уже с первых матчей бразилец завоевал доверие тренера и место в стартовом составе. На протяжении всех этих лет опорник цементирует центральную линию англичан. За все время сыграл более 165 матчей за английский гранд.
Поделиться новостью