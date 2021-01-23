В воскресенье, 24 января, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграют в 1/16 финала Кубка Англии. Этот матч можно будет посмотреть и в Украине.

Это будет второй матч за неделю, в котором между собой сыграют Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Однако первый был на "Энфилд Роуд" в рамках чемпионата Англии, а в этот раз это будет кубковое противостояние, и сойдутся команды на "Олд Траффорд".

Напомним, 17 января Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сыграли вничью 0:0.

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Этот матч в Украине покажет канал Setanta. Начало трансляции в 18:55.

Канал Setanta доступен как на их сайте, так и в пакетах видеосервисов в Украине. Но трансляция этого канала требует регистрации, и является платной. Можно выбрать вариант подписки только на канал Setanta у них на сайте за 3 доллара в месяц. Или подписку на платформе Megogo, где Setanta включена в пакет из более 320 каналов за 197 гривен в месяц.