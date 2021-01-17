Ливерпуль и Манчестер Юнайтед сыграли вничью
В воскресенье, 17 января, в АПЛ состоялось принципиальное дерби – Ливерпуль на собственном поле принимал Манчестер Юнайтед. Но порадовать своей болельщиков забитыми голами ни одной из команд не удалось.
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 0:0
К этому матчу Манчестер Юнайтед подходил в роли лидера АПЛ. Ливерпуль в последний момент пропустил на второе место Лестер, опустившись на третью строчку. Но в случае победы в этом матче "мерсисайдцы" могли выйти на первое место, сравнявшись по очкам с МЮ.
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Матч начался с минуты молчания в честь певца Герри Медсона. Именно он исполняет легендарную песню You'll Never Walk Alone, которая исполняется на стадионе "Энфилд Роуд".
Первый тайм выдался слишком скупым на голы. Ливерпуль больше владел мячом. И пытался проводить атаки. Но меткости игрокам команды-хозяина не хватало. в целом за весь первый тайм из девяти ударов лишь один в створ ворот. Да и то удар Фирмино оказался слишком слабым.
У МанЮнайтед ситуация была еще хуже. Только один удар. Но он был довольно эффектен. "Красные дьяволы" получили право на опасный штрафной. Фернандеш целил в "девятку" ворот, но мяч в считанных сантиметрах пролетел мимо рамки. А еще игроки МЮ семь раз за первый тайм попали в офсайд, четыре из них – Решфорд.
Такая игра без моментов продолжилась и в начале второго тайма. Команды больше времени думали над надежностью собственной защиты. И тратили будущие возможности.
За десять минут до конца матча команды обменялись острыми выпадами. И на этот раз уже игроки МЮ были близки к тому, чтобы забить решающий гол. Но первый раз Аллисон справился с ударом Фернандеша.
На это хозяева поля ответили выстрелом Тиаго.
Еще один сейв Аллисону пришлось делать, когда Погба получил пас в штрафную. Никем не прикрытый француз пробивал в угол ворот, но попал точно во вратаря.
Матч так и закончился без забитых голов. Ливерпуль не выигрывает четыре матча подряд в АПЛ и не забивает голы в трех последних матчах в чемпионате. Зато Манчестер Юнайтед сумел сохранить за собой первое место в турнирной таблице. Хотя оторваться от преследователей не удалось.
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