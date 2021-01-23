У неділю, 24 січня, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль зіграють в 1/16 фіналу Кубка Англії. Цей матч можна буде переглянути і в Україні.

Це буде другий матч за тиждень, в якому між собою зіграють Манчестер Юнайтед та Ліверпуль. Однак перший був на "Енфілд Роуд" в рамках чемпіонату Англії, а цього разу це буде кубкове протистояння, і зійдуться команди на "Олд Траффорд".

Нагадаємо, 17 січня Ліверпуль та Манчестер Юнайтед зіграли внічию 0:0.

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Цей матч в Україні покаже канал Setanta. Початок трансляції о 18:55.

Канал Setanta доступний як на їх сайті, так і у пакетах відеосервісів в Україні. Але трансляція цього каналу вимагає реєстрації, і є платною. Можна обрати варіант підписки лише на канал Setanta в них на сайті за 3 долари на місяць. Або ж підписку на платформі Megogo, де Setanta включена в пакет з понад 320 каналів за 197 гривень на місяць.