24 января Манчестер Юнайтед сыграет с Ливерпулем в матче 1/16 финала Кубка Англии. Букмекеры оценили фаворита противостояния.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: прогноз букмекеров

Манчестер Юнайтед находится в отличной форме. На экваторе сезона "красные дьяволы" считаются реальными претендентами на титул Премьер-лиги. Команда Уле Гуннара Сульшера занимает первое место в таблице, но сейчас переключается на кубковую битву против Ливерпуля, пишет 24 канал.

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А вот Ливерпуль буксует. 21 января команда Юргена Клоппа впервые с апреля 2017 года проиграла дома в Премьер-лиге, минимально уступив Бернли (0:1). "Мерсисайдцы" рассчитывают отреагировать на последние неудачи в кубковом поединке на "Олд Траффорд".

17 января Манчестер Юнайтед и Ливерпуль сыграли вничью 0:0, но тогда игра проходила на "Энфилде".

В 4 последних матчах Кубка Англии между Манчестером Юнайтед и Ливерпулем побеждали хозяева (дважды МЮ – 1:0, 2:1 и дважды Ливерпуль – 1:0, 2:1).

Манчестер Юнайтед проиграл только один из 12 последних матчей во всех турнирах (8 побед, 3 ничьи).

Что прогнозируют букмекеры

Манчестер Юнайтед имеет минимальное преимущество на победу в этом матче, следовательно и на выход в следующий раунд. На победу "дьяволов" в основное время букмекеры принимают ставки с коэффициентом 2,53. На то, что победу одержит Ливерпуль – 2,68. Что в основное время победитель не определится (ничья в основное время) – 3,74.

На выход в 1/8 финала Кубка Англии шансы "красных дьяволов" оценены коэффициентом 1,86. На проход Ливерпуля – 1,95.

Можно сделать и ставку на то, что победитель противостояния будет определяться в серии пенальти. На такой итог матча коэффициент 6,98.

Матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль состоится в воскресенье, 24 января. Начало матча в 19:00.