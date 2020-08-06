МЮ на последних минутах вырвал победу у ЛАСКа: видео
"Манчестер Юнайтед" 5 августа сыграл ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против австрийского ЛАСКа. Команда Сульшера забила гол на 88-й минуте и одержала победу в сверхсложном матче.
Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1
Голы: Лингард, 57, Марсьяль, 88 – Визингер, 55
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"Сухое" начало
Обе команды довольно таки активно начали поединок.
Андраде уже в начале поединка имел отличную возможность забить, но мяч, после его удара головой, попадает в перекладину ворот.
Визингер получил мяч в штрафной и пробил в касание, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.
Магвайр из МЮ после углового оказался в отличной позиции для удара, но стоя перед воротами, головой пробил далеко в сторону от стойки.
Преимущество хозяев
Игхало получил передачу низом в штрафной, и ему оставалось обыграть только голкипера. Однако, его удар, направленный в правый нижний угол ворот, был недостаточно сильным, и Александер Шлагер выполнил легкий сейв.
На 55-й минуте активный Визингер идеально пробил слету с дальнего расстояния, и мяч попал в правую девятку – 0:1.
Не прошло и двух минут, как Мата отдал передачу, адресатом которой был Лингард, и тот нанес результативный удар из пределов штрафной. Александер Шлагер не мог с ним справиться из-за рикошета – 1:1.
Казалось, что основное время завершится ничьей, но футболисты МЮ думали иначе. На 88-й минуте Марсьяль отправил мяч в ворота с близкого расстояния, изменив счет на 2:1. Снова ассистировал Мата.