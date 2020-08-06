"Манчестер Юнайтед" 5 серпня зіграв матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти австрійського ЛАСКа. Команда Сульшера забила гол на 88-й хвилині та здобула перемогу у надскладному матчі.

Манчестер Юнайтед – ЛАСК 2:1

Голи: Лінгард, 57, Марсьяль, 88 – Візінгер, 55

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"Сухий" початок

Обидві команди досить таки активно розпочали поєдинок, пише 24 канал.

Андраде вже на початку поєдинку мав чудову нагоду забити, але м'яч, після його удару головою, влучає у перекладину воріт.

Візінгер отримав м'яч в штрафному майданчику та пробив в один дотик, але м'яч пролетів у кількох сантиметрах від правої стійки.

Магвайр з МЮ після кутового опинився в чудовій позиції для удару, але стоячи перед воротами, головою пробив далеко вбік від стійки.

Перевага господарів

Ігхало отримав передачу низом у штрафному майданчику і йому залишалось переграти лише голкіпера. Однак, його удар, спрямований в правий нижній кут воріт, був недостатньо сильним і Александер Шлагер виконав легкий сейв.

На 55-й хвилині активний Візінгер ідеально пробив зльоту з далекої відстані і м'яч влучив у праву дев'ятку – 0:1.

Не пройшло і двох хвилин, як Мата віддав передачу, адресатом якої був Лінгард і той завдав результативного удару з меж штрафного майданчика. Александер Шлагер не міг із ним впоратись через рикошет – 1:1.

Здавалось, що основний час завершиться нічиєю, але футболісти МЮ думали інакше. На 88-й хвилині Марсьяль відправив м'яч у ворота з близької відстані, змінивши рахунок на 2:1. Знову асистував Мата.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Огляд матчу МЮ – ЛАСК