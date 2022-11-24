Рэтклифф – британский бизнесмен и глава химической компании Ineos. Состояние 70-летнего британца оценивается более чем в 28 миллиардов долларов, пишет 24 канал.

Очередная неудача: Челси не планирует подписывать Роналду после выхода из МЮ

Рэтклифф не в первый раз интересуется "красными дьяволами"

Известно, что британский миллиардер – фанат МЮ, и в августе этого года уже хотел купить команду. Впрочем, тогда Глейзеры ответили категорическим отказом на его предложение. Кроме того, компания Ретклиффа также владеет такими футбольными клубами, как французская Ницца и швейцарская Лозанна.

Семья американских бизнесменов владеет "красными дьяволами" с 2005 года. В то время они приобрели клуб за 800 миллионов долларов. Однако сейчас Глейзеры хотят получить за клуб 6 – 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Напомним, что цена на акции спортивного клуба Манчестер Юнайтед выросла более чем на 17% после обнародования информации о возможной продаже. Как результат, рыночная капитализация МЮ увеличилась почти на 400 миллионов долларов. До этого она составляла около 2,15 миллиарда долларов.

Примите во внимание! В этом сезоне Английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает пятое место в турнирной таблице.

Что известно о возможной продаже МЮ

Накануне в клубе заявили, что Совет директоров начинает процесс изучения стратегических альтернатив клубу. Соответствующая проверка направлена на ускорение роста клуба в будущем, а его конечной целью является извлечение выгод от возможностей как на поле, так и в коммерческих целях.

В рамках этого процесса Совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, включая новые инвестиции в клуб, его продажу или другие операции.

Сила Манчестер Юнайтед держится на страсти и преданности нашего глобального сообщества, насчитывающего 1,1 миллиарда болельщиков и подписчиков. Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление позволило провести тщательную оценку стратегических альтернатив,

– сообщили в клубе.

В то же время, там отметили, что нет никакой гарантии, что соответствующий процесс приведет к какой-либо из вышеуказанных операций.