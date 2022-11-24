Брати Грейзери, власники МЮ, повідомляли, що планують продати клуб тому, хто запропонує найвищу ціну. Брати оцінили клуб у 4,5 мільярди фунтів стерлінгів.

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Плани Apple

Американська компанія готова викласти за МЮ 5,8 мільярдів фунтів. Генеральний директор Apple, Тім Кук вивчає можливості придбання клубу, хоча компанія не має досвіду володіння таким великим клубом, як МЮ.

Цікаво. До речі, Тім Кук також планує збудувати новий стадіон, який вважатимуть найкращим у світі.

Можливості Бекхема

Що ж до Девіда Бекхема, то власник Інтер Маямі не може дозволити собі купівлю клубу. Проте він відкритий до перегововрів з покупцями МЮ та готовий стати частиною інвестиційного консорціуму, який матиме достатньо ресурсів. Також зазначається, що близкість Бекхема з уболівальниками Манчестер Юнайтед робить його кандидатуру привабливою для потенційного покупця.

Глейзери володіють Манчестер Юнайтед з 2005 року. Тоді брати придбали англійський клуб за 800 мільйонів доларів.