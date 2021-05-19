Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:1

Голы: Кавани, 15 – Брайан, 76

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Уже на 15 минуте игры Кавани заставил фанов на "Олд Траффорд" кричать от восторга. МЮ провел результативную атаку в две передачи. Голкипер отдал пас Фернандешу, тот сразу продолжил атаку передачей на Кавани.

Уругвайский нападающий получил слишком много пространства и воспользовался тем, что голкипер покинул ворота лондонцев. Кавани забил гол почти с центра поля!

Во втором тайме гости могли удвоить преимущество после острого стандарта. Однако Фернандеш не попал в створ ворот.

Кстати Брайтон сделал невероятный камбэк, отыгравшись с 0:2 в матче с МанСити: видео

Свою возможность отличиться имели и футболисты Фулхэма. Лукман получил мяч в штрафной и с острого угла пытался попасть в "девятку". Де Хеа отбил мяч, после чего Карвалью предпринял неудачную попытку отметиться голом после добивания.

Решать судьбу матча мог Гринвуд, но бриллиант МЮ не реализовал выход один на один с голкипером.

В итоге Фулхэм отыгрался. Рид сделал кросс с правого фланга на дальнюю стойку. Там никто не прикрыл Брайана, который ударом головой отметился голом.

Манчестер Юнайтед гарантировал себе второе место. А Фулхэм покидает АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Фулхэм видеообзор