Челси – Лестер 2:1

Голы: Рюдигер, 47, Жоржинью, 66 (п) – Ихеаначо, 76

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В первом тайме наиболее активным на поле был Вернер. Сначала нападающий упал в штрафной соперника, требуя пенальти. Но судья указал в другую сторону, зафиксировав симуляцию со стороны игрока Челси. Хотя соперник и в самом деле ударил сзади по ноге Вернера.

Вернер все-таки отправил мяч в сетку, но сделал это из офсайда. Уже на 35-й минуте нападающий вновь отличился в ворота Лестера после розыгрыша углового. Однако на этот раз рефери заслуженно отменил взятие ворот из-за игры рукой.

На перерыв команды ушли при нолях на табло. Сразу после отдыха хозяева все-таки открыли счет. Рюдигер на дальней стойке подкараулил сброс головой от партнера по команде – 1:0.

На 66-й минуте "аристократы" заработали право на пенальти. Защитники "лисиц" сфолили на Вернеру в штрафной – арбитр указал на 11 метров. К отметке подошел Жоржиньо и легко удвоил преимущество команды – 2:0.

В середине второго тайма оборона Челси оставила самого Ихеаначо в штрафной. Футболист из района метров не промахнулся – 2:1.

Челси отомстил Лестеру за поражение в финале Кубка Англии. После победы команда Томаса Тухеля взобралась на 3 место в АПЛ, в ее активе 67 очков. У Лестера на одно меньше и 4 ступенька.

Челси – Лестер видеообзор