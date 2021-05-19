Брайтон – Манчестер Сити 3:2

Голы: Троссард, 50, Вебстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48

Удаление: Канселу, 10 (Манчестер Сити)

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Не прошло и двух минут, как гости открыли счет во встрече. Гюндоган замкнул передачу на дальнюю стойку – 0:1.

Удаление! Уже на 10-й минуте досрочный чемпион Англии сам себе создал проблемы. Канселу попытался выбить мяч возле собственной штрафной, но промахнулся мимо него. Уже за его спиной был игрок Брайтона. Защитнику "горожан" ничего не оставалось, как сорвать атаку. Арбитр зафиксировал фол последней надежды и показал прямую красную карточку футболисту МанСити.

Почти весь матч гостям пришлось играть в меньшинстве. На отдых команды ушли при минимальном преимуществе гостей.

После перерыва "горожане" даже в десятерых увеличили преимущество во встрече. Фоден сам протащил мяч флангом, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот Брайтона – 0:2.

Уже через две минуты хозяева сократили преимущество гостей. Троссард воспользовался позорной ошибкой игрока Сити, перехватил передачу, в штрафной соперника оставил в дураках пятерых футболистов "горожан" и мощно пробил под перекладину – 1:2 без шансов для Эдерсона.

В течение шести минут хозяева дважды шокировали соперника. Сначала Вебстер лучше всего сыграл на втором этаже и головой сравнял счет. А уже через четыре минуты Берн со второй попытки все-таки пробил голкипера – 3:2.

Брайтон сделал невероятный камбэк, отыгравшись с 0:2. Это поражение не изменило положение МанСити в таблице, который и так уже стал чемпионом. Брайтона после победы с 41-м очком идет на 15 месте.

За Сити весь матч провел Александр Зинченко, но провел довольно хилый поединок.

Брайтон – Манчестер Сити видеообзор