Брайтон – Манчестер Сити 3:2
Голы: Троссард, 50, Вебстер, 72, Берн, 76 – Гюндоган, 2, Фоден, 48
Удаление: Канселу, 10 (Манчестер Сити)
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Не прошло и двух минут, как гости открыли счет во встрече. Гюндоган замкнул передачу на дальнюю стойку – 0:1.
Почти весь матч гостям пришлось играть в меньшинстве. На отдых команды ушли при минимальном преимуществе гостей.
После перерыва "горожане" даже в десятерых увеличили преимущество во встрече. Фоден сам протащил мяч флангом, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол ворот Брайтона – 0:2.
Уже через две минуты хозяева сократили преимущество гостей. Троссард воспользовался позорной ошибкой игрока Сити, перехватил передачу, в штрафной соперника оставил в дураках пятерых футболистов "горожан" и мощно пробил под перекладину – 1:2 без шансов для Эдерсона.
В течение шести минут хозяева дважды шокировали соперника. Сначала Вебстер лучше всего сыграл на втором этаже и головой сравнял счет. А уже через четыре минуты Берн со второй попытки все-таки пробил голкипера – 3:2.
- Брайтон сделал невероятный камбэк, отыгравшись с 0:2. Это поражение не изменило положение МанСити в таблице, который и так уже стал чемпионом. Брайтона после победы с 41-м очком идет на 15 месте.
- За Сити весь матч провел Александр Зинченко, но провел довольно хилый поединок.
Брайтон – Манчестер Сити видеообзор