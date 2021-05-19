Манчестер Юнайтед – Фулхем 1:1

Голи: Кавані, 15 – Браян, 76

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Уже на 15 хвилині гри Кавані змусив фанів на "Олд Траффорд" кричати від захвату. МЮ провів результативну атаку у дві передачі. Голкіпер віддав пас Фернандеша, той відразу продовжив атаку передачею на Кавані.

Уругвайський нападник отримав аж надто багато простору та скористався тим, що голкіпер лондонців покинув ворота. Кавані забив гол майже з центру поля!

У другому таймі гості могли подвоїти перевагу після гострого стандарту. Однак Фернандеш не влучив у площину воріт.

До речі Брайтон зробив неймовірний камбек, відігравшись з 0:2 у матчі з МанСіті: відео

Свою нагоду відзначитися мали й футболісти Фулхема. Лукман отримав м'яч у штрафному та з гострого кута намагався поцілити у "дев'ятку". Де Хеа відбив м'яч, після чого Карвалью здійснив невдалу спробу відзначитися голом після добивання.

Вирішувати долю матчу міг Грінвуд, але діамант МЮ не реалізував вихід віч-на-віч з голкіпером.

У підсумку Фулхем відігрався. Рід зробив крос з правого флангу на дальню стійку. Там ніхто не прикрив Браяна, який ударом головою відзначився голом.

Манчестер Юнайтед гарантував собі друге місце. Натомість Фулхем покидає АПЛ.

Манчестер Юнайтед – Фулхем відеоогляд