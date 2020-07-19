"Манчестер Юнайтед" и "Челси" 19 июля на стадионе "Уэмбли" определят второго финалистка Кубка Англии. Посмотреть полуфинальный матч можно онлайн, не покидая сайт Спорт 24.

В Украине поединок "Манчестер Юнайтед" – "Челси" покажет телеканал Setanta, сообщает 24 канал. Начало игры в 20:00.

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Просмотр игры доступен для всех пользователей "Оптимальной" и "Максимальной" подписки Megogo.

Манчестер Юнайтед – Челси: онлайн-трансляция

Также канал Setanta доступен на платформе oll.tv. Для этого необходимо иметь подписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Участие в финале Кубка Англии неожиданно для себя гарантировал "Арсенал". "Канониры" накануне выбили действующего обладателя трофея – "Манчестер Сити".

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" и "Челси" встречались трижды. Во всех поединках непременно побеждали "красные дьяволы".