"Манчестер Юнайтед" и "Челси" составили вторую пару полуфиналистов Кубка Англии. Их матч состоится в воскресенье, 19 июля.

Несмотря на то, что "Манчестер Юнайтед" указанный хозяином этого матча, сама игра состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Правда без зрителей, и начнется в 20:00 по киевскому времени, сообщает 24 канал.

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Это будет четвертая встреча этих команд в этом сезоне. В трех предыдущих сильнее оказывались именно игроки МЮ. Они дважды победили в чемпионате, и еще один раз – в 1/8 финала Кубка английской лиги.

В целом "МанЮнайтед" имеет хорошую статистику в матчах против "Челси" – четыре победы в шести последних матчах. Последний раз "аристократы" побеждали "Манчестер Юнайтед" в мае 2018 года. Правда это был финал Кубка Англии, поэтому "Челси" одержал трофей.

Где смотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси"

Игру топовых команд Англии можно будет посмотреть и в Украине. Права на показ турнира принадлежит транслятору Setanta Sport. Канал доступен как в кабельных сетях, так и онлайн. Официально и легально посмотреть матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" можно на сайтах Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.