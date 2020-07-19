"Манчестер Юнайтед" та "Челсі" 19 липня на стадіоні "Вемблі" визначать другого фіналістка Кубка Англії. Переглянути півфінальний матч можна онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.

В Україні поєдинок "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" покаже телеканал Setanta, повідомляє 24 канал. Початок гри о 20:00.

До теми: Манчестер Юнайтед – Челсі: прогноз букмекерів на 1/2 фіналу Кубка Англії

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo.

Манчестер Юнайтед – Челсі: онлайн-трансляція

Також канал Setanta доступний на платформі oll.tv. Для цього необхідно мати підписку на пакет xtra sport oll inclusive.

Участь у фіналі Кубка Англії несподівано собі гарантував "Арсенал". "Каноніри" напередодні вибили чинного володаря трофею – "Манчестер Сіті".

У цьому сезоні "Манчестер Юнайтед" і "Челсі" зустрічалися тричі. У всіх поєдинках неодмінно перемагали "червоні дияволи".