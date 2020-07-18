"Манчестер Юнайтед" и "Челси" 19-го июля поборются за вторую путевку в 1/2 финала Кубка Англии. Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов попасть в финал.

Манчестер Юнайтед – Челси: прогноз

В сезоне 2019/2020 пути клубов пересекались трижды: МЮ победил "синих" в чемпионате с общим результатом 6:0, а в Кубке английской лиги нанес поражение 2:1. Об этом сообщает 24 канал.

Очевидно, что "аристократы" хотят взять реванш за три подряд поражения. Однако "красные дьяволы" находятся в хорошей форме, поэтому футболистам "Челси" будет трудно.

Смотрите также: "Вест Хэм" с Ярмоленко одолел "Уотфорд" и почти сохранил прописку в АПЛ: видео

Прогноз Favbet

Специалисты называют фаворитом поединка "Манчестер Юнайтед". Их победу в основное время оценили коэффициентом 2,40.

Если же команде Фрэнка Лэмпарда удастся победить в основное время – коэффициент 2,95. Ничья в основное время – 3,35.

Также Favbet предлагает ставку на то, кто выйдет в финал. Проход "Манчестер Юнайтед" в решающий матч Кубка Англии оценен коэффициентом 1,74. Если же это сделает "Челси" – коэффициент 2,10.

Прогноз 1xbet

В компании 1xbet фанатам футбола предлагают спрогнозировать, какой футболист отметится голом.

Настоящим кошмаром для защитников "Челси" является Маркус Решфорд, который за три матча забил три гола.

Очередной гол таланта МЮ в ворота "Челси" оценен коэффициентом 2,95. В лагере "синих" эксперты выделяют Тамми Абрахама. Его гол в поединке оценен коэффициентом 3,05.

Матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" состоится 19-го июля. Начало игры в 20:00.