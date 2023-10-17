Мальта – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

17 октября 2023, 21:18
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Сборная Украины по футболу во вторник, 17 октября, проведет отборочный матч на чемпионат Европы 2024 года. Соперником украинцев будет сборная Мальты. Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина доступна на сайте 24 Канала

Сборные Украины и Мальты всего дважды до этого играли друг против друга. 6 июня 2017 года наша команда неожиданно проиграла в товарищеском матче. А 19 июня 2023 года в отборе на Евро-2024 украинцы одержали победу. 17 октября 2023 года нам снова нужно побеждать.

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Матч Мальта – Украина состоится на Национальном стадионе в Та-Кале. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Это впервые сборная Украины проведет матч на Мальте.

Сборная Украины проведет матч в синем комплекте формы. Сборная Мальты сыграет в красном.

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Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина

Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна по региональным каналам Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч Мальта – Украина из-за условий договора.

Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет производиться только на платформе Megogo.

Текстовая онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов.

Мальта – Украина 1:2

Гол: Пол Мбонг, 13 – Камензули, 38 (авт), Довбык, 43 (пен)

Стартовые составы:

  • Мальта: Бонелло, Джозеф Мбонг, Стив Борг, Пепе, Жан Борг, Камензули, Гилломье, Мускат, Янник, Нвоко, Пол Мбонг
  • Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбык.

23:13, 17 октября

64. Джозеф Мбонг сумел отобрать мяч у Мудрика на фланге на половине поля украинцев. И вышел на ударную позицию. Но в последний момент его удар был заблокирован

23:07, 17 октября

60. Опасная атака мальтийцев. Нвоко пробивал с разворота – Трубин отбил. А после этого Джозеф Мбонг пробивал пяткой, находясь спиной к воротам. Но с ударом не сложилось

23:07, 17 октября

57. Мудрик подхватил мяч и решил пробить издалека. Но мяч пролетел выше ворот

23:00, 17 октября

51. Довбик получил пас в штрафной. Но его удар был заблокирован

22:57, 17 октября

48. Судаков пробивал низом в угол ворот. Но сам удар показался довольно лёгким. И голкипер забрал мяч в руки

22:55, 17 октября

47. Пол Мбонг опасно пробивал по воротам украинцев. Трубин среагировал и забрал мяч в руки

22:55, 17 октября

Второй тайм начался

46. Второй тайм начался

22:54, 17 октября

Замена. Украина

46. На второй тайм вместо Матвиенко вышел Сваток

22:41, 17 октября

Конец первого тайма

45+5. Конец первого тайма

22:38, 17 октября

45+4. Момент у мальтийцев после подачи с углового. Нвоко пробивал с острого угла, пытаясь перебросить через Трубина. Но мяч пролетел и выше ворот

22:36, 17 октября

45+2. Заброс вперед на Довбика. Его опередил голкипер. Но выбил мяч точно на Мудрика. Вингер пробивал издалека (где-то из такого места, с которого Караваев забил гол в предыдущем матче). И мяч уже летел в ворота. Но голкипер в последний момент задел мяч. Только угловой.

22:35, 17 октября

45+1. Гилломье опасно пробивал со штрафного. Он пробил низом, обведя стенку. И мяч летел в угол ворот. Но Трубин среагировал

22:34, 17 октября

45. Арбитр компенсировал сразу пять минут

22:33, 17 октября

45. Лишь перекладина спасла Украину от пропущенного гола после удара Гилломье

22:31, 17 октября

Гол. Украина

43. Довбик забивает пенальти – голкипер угадал направление удара. Но мяч пролетел у него под рукой

 

22:29, 17 октября

Пенальти

42. Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Мальты за фол против Мудрика

22:26, 17 октября

Автогол. Мальта

38. Украина сравнивает счет в матче. И это делает защитник мальтийцев Камензули.

После не слишком удачного удара от Судакова мяч уже покидал пределы поля. Но Камензули подскользнулся и от него мяч залетел в ворота.

 

22:24, 17 октября

35. Великолепная атака украинцев. После прострела с фланга от Караваева, Мудрик пробивал в прикосновение. Мяч летел под штангу, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча. Да еще во время этой атаки зафиксировали офсайд

22:22, 17 октября

33. Нвоко пробил из-за пределов штрафной. Но мяч прокатился мимо рамки ворот.

22:19, 17 октября

Желтая карта. Матвиенко

31. Матвиенко на фланге сфолил против соперника. И получил предупреждение от арбитра

22:18, 17 октября

29. Контрвыпад Мальты. Заброс вперед на Пола Мбонга. Только на этот раз это было на фланге, и обыграть Матвиенко нападающий не сумел

22:14, 17 октября

25. Судаков пробивал с разворота. Но Пепе заблокировал полет мяча – угловой.

22:12, 17 октября

23. Зинченко в штрафной решил не отдавать пас на Мудрика. Зато упал в борьбе с соперником. Но арбитр показал, что за такое назначать пенальти не будет

22:08, 17 октября

20. Мудрик получил пас на фланге, пробросил мяч мимо соперника. Но Стив Борг его оттолкнул. Арбитр решил, что нарушения правил в этом моменте не было

22:05, 17 октября

17. Момент у украинцев. Судаков сразился за мяч, и прострелил почти от края поля. Но голкипер отразил этот прострел

22:00, 17 октября

Гол. Мальта

13. Мальта забивает гол. Пол Мбонг получил пас между защитников, совершил рывок, убежав от Матвиенко. И на входе в штрафную пробил. Трубин должен был спасти, но мяч прошел под ним.

 

21:54, 17 октября

5. Джозеф Мбонг создал момент. Сначала "развернул" Зинченко. А после этого прокинул мяч между ног Миколенко. Но с прострелом не сложилось – мяч не дошел до адресата

21:51, 17 октября

3. А вот и первый удар от украинцев. Мудрик просыпал мяч в штрафной, но попал в соперника. И голкипер должен был забрать мяч. Но Довбик его опередил. Правда, пробить с острого угла не удалось. Но мяч подхватил Мудрик и пробил. Но и он не попал в рамку ворот

21:49, 17 октября

21:48, 17 октября

Матч начался

1. Матч начался. Футболисты сборной Украины развели мяч из центра поля

21:34, 17 октября

Матч Мальта – Украина начнется с минуты молчания. Так почтит память жертв теракта в Брюсселе, когда террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции

20:43, 17 октября

Матч Мальта – Украина начнется в 21:45

Автор: Ігор Саджениця