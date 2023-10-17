Мальта – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 17 октября, проведет отборочный матч на чемпионат Европы 2024 года. Соперником украинцев будет сборная Мальты. Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина доступна на сайте 24 Канала

Сборные Украины и Мальты всего дважды до этого играли друг против друга. 6 июня 2017 года наша команда неожиданно проиграла в товарищеском матче. А 19 июня 2023 года в отборе на Евро-2024 украинцы одержали победу. 17 октября 2023 года нам снова нужно побеждать.

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Матч Мальта – Украина состоится на Национальном стадионе в Та-Кале. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Это впервые сборная Украины проведет матч на Мальте.

Сборная Украины проведет матч в синем комплекте формы. Сборная Мальты сыграет в красном.

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Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина

Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна по региональным каналам Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч Мальта – Украина из-за условий договора.

Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет производиться только на платформе Megogo.

Текстовая онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов.

Мальта – Украина 1:2

Гол: Пол Мбонг, 13 – Камензули, 38 (авт), Довбык, 43 (пен)

Стартовые составы:

Мальта: Бонелло, Джозеф Мбонг, Стив Борг, Пепе, Жан Борг, Камензули, Гилломье, Мускат, Янник, Нвоко, Пол Мбонг

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбык.