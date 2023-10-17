Мальта – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
Сборная Украины по футболу во вторник, 17 октября, проведет отборочный матч на чемпионат Европы 2024 года. Соперником украинцев будет сборная Мальты. Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина доступна на сайте 24 Канала
Сборные Украины и Мальты всего дважды до этого играли друг против друга. 6 июня 2017 года наша команда неожиданно проиграла в товарищеском матче. А 19 июня 2023 года в отборе на Евро-2024 украинцы одержали победу. 17 октября 2023 года нам снова нужно побеждать.
К теме Никакого шанса для Мальты: Украина должна бить карлика с закрытыми глазами ради выхода на Евро.
Матч Мальта – Украина состоится на Национальном стадионе в Та-Кале. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. Это впервые сборная Украины проведет матч на Мальте.
Сборная Украины проведет матч в синем комплекте формы. Сборная Мальты сыграет в красном.
Достойно внимания Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица
Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина
Трансляция матча Мальта – Украина будет доступна по региональным каналам Суспільне. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Суспільне на OTT-платформах не будут транслировать матч Мальта – Украина из-за условий договора.
Онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет производиться только на платформе Megogo.
Текстовая онлайн-трансляция матча Мальта – Украина будет доступна на сайте 24 Канала в этой новости. Здесь также будут опубликованы видео голов.
Мальта – Украина 1:2
Гол: Пол Мбонг, 13 – Камензули, 38 (авт), Довбык, 43 (пен)
Стартовые составы:
- Мальта: Бонелло, Джозеф Мбонг, Стив Борг, Пепе, Жан Борг, Камензули, Гилломье, Мускат, Янник, Нвоко, Пол Мбонг
- Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбык.
64. Джозеф Мбонг сумел отобрать мяч у Мудрика на фланге на половине поля украинцев. И вышел на ударную позицию. Но в последний момент его удар был заблокирован 60. Опасная атака мальтийцев. Нвоко пробивал с разворота – Трубин отбил. А после этого Джозеф Мбонг пробивал пяткой, находясь спиной к воротам. Но с ударом не сложилось 57. Мудрик подхватил мяч и решил пробить издалека. Но мяч пролетел выше ворот 51. Довбик получил пас в штрафной. Но его удар был заблокирован 48. Судаков пробивал низом в угол ворот. Но сам удар показался довольно лёгким. И голкипер забрал мяч в руки 47. Пол Мбонг опасно пробивал по воротам украинцев. Трубин среагировал и забрал мяч в руки 46. Второй тайм начался 46. На второй тайм вместо Матвиенко вышел Сваток 45+5. Конец первого тайма 45+4. Момент у мальтийцев после подачи с углового. Нвоко пробивал с острого угла, пытаясь перебросить через Трубина. Но мяч пролетел и выше ворот 45+2. Заброс вперед на Довбика. Его опередил голкипер. Но выбил мяч точно на Мудрика. Вингер пробивал издалека (где-то из такого места, с которого Караваев забил гол в предыдущем матче). И мяч уже летел в ворота. Но голкипер в последний момент задел мяч. Только угловой. 45+1. Гилломье опасно пробивал со штрафного. Он пробил низом, обведя стенку. И мяч летел в угол ворот. Но Трубин среагировал 45. Арбитр компенсировал сразу пять минут 45. Лишь перекладина спасла Украину от пропущенного гола после удара Гилломье 43. Довбик забивает пенальти – голкипер угадал направление удара. Но мяч пролетел у него под рукой 42. Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Мальты за фол против Мудрика 38. Украина сравнивает счет в матче. И это делает защитник мальтийцев Камензули. После не слишком удачного удара от Судакова мяч уже покидал пределы поля. Но Камензули подскользнулся и от него мяч залетел в ворота. 35. Великолепная атака украинцев. После прострела с фланга от Караваева, Мудрик пробивал в прикосновение. Мяч летел под штангу, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча. Да еще во время этой атаки зафиксировали офсайд 33. Нвоко пробил из-за пределов штрафной. Но мяч прокатился мимо рамки ворот. 31. Матвиенко на фланге сфолил против соперника. И получил предупреждение от арбитра 29. Контрвыпад Мальты. Заброс вперед на Пола Мбонга. Только на этот раз это было на фланге, и обыграть Матвиенко нападающий не сумел 25. Судаков пробивал с разворота. Но Пепе заблокировал полет мяча – угловой. 23. Зинченко в штрафной решил не отдавать пас на Мудрика. Зато упал в борьбе с соперником. Но арбитр показал, что за такое назначать пенальти не будет 20. Мудрик получил пас на фланге, пробросил мяч мимо соперника. Но Стив Борг его оттолкнул. Арбитр решил, что нарушения правил в этом моменте не было 17. Момент у украинцев. Судаков сразился за мяч, и прострелил почти от края поля. Но голкипер отразил этот прострел 13. Мальта забивает гол. Пол Мбонг получил пас между защитников, совершил рывок, убежав от Матвиенко. И на входе в штрафную пробил. Трубин должен был спасти, но мяч прошел под ним. 5. Джозеф Мбонг создал момент. Сначала "развернул" Зинченко. А после этого прокинул мяч между ног Миколенко. Но с прострелом не сложилось – мяч не дошел до адресата 3. А вот и первый удар от украинцев. Мудрик просыпал мяч в штрафной, но попал в соперника. И голкипер должен был забрать мяч. Но Довбик его опередил. Правда, пробить с острого угла не удалось. Но мяч подхватил Мудрик и пробил. Но и он не попал в рамку ворот 1. Матч начался. Футболисты сборной Украины развели мяч из центра поля Матч Мальта – Украина начнется с минуты молчания. Так почтит память жертв теракта в Брюсселе, когда террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции Матч Мальта – Украина начнется в 21:45
Второй тайм начался
Замена. Украина
Конец первого тайма
Гол. Украина
Пенальти
Автогол. Мальта
Желтая карта. Матвиенко
Гол. Мальта
Матч начался
64. Джозеф Мбонг сумел отобрать мяч у Мудрика на фланге на половине поля украинцев. И вышел на ударную позицию. Но в последний момент его удар был заблокирован
60. Опасная атака мальтийцев. Нвоко пробивал с разворота – Трубин отбил. А после этого Джозеф Мбонг пробивал пяткой, находясь спиной к воротам. Но с ударом не сложилось
57. Мудрик подхватил мяч и решил пробить издалека. Но мяч пролетел выше ворот
51. Довбик получил пас в штрафной. Но его удар был заблокирован
48. Судаков пробивал низом в угол ворот. Но сам удар показался довольно лёгким. И голкипер забрал мяч в руки
47. Пол Мбонг опасно пробивал по воротам украинцев. Трубин среагировал и забрал мяч в руки
46. Второй тайм начался
46. На второй тайм вместо Матвиенко вышел Сваток
45+5. Конец первого тайма
45+4. Момент у мальтийцев после подачи с углового. Нвоко пробивал с острого угла, пытаясь перебросить через Трубина. Но мяч пролетел и выше ворот
45+2. Заброс вперед на Довбика. Его опередил голкипер. Но выбил мяч точно на Мудрика. Вингер пробивал издалека (где-то из такого места, с которого Караваев забил гол в предыдущем матче). И мяч уже летел в ворота. Но голкипер в последний момент задел мяч. Только угловой.
45+1. Гилломье опасно пробивал со штрафного. Он пробил низом, обведя стенку. И мяч летел в угол ворот. Но Трубин среагировал
45. Арбитр компенсировал сразу пять минут
45. Лишь перекладина спасла Украину от пропущенного гола после удара Гилломье
43. Довбик забивает пенальти – голкипер угадал направление удара. Но мяч пролетел у него под рукой
42. Арбитр назначил пенальти в ворота сборной Мальты за фол против Мудрика
38. Украина сравнивает счет в матче. И это делает защитник мальтийцев Камензули.
После не слишком удачного удара от Судакова мяч уже покидал пределы поля. Но Камензули подскользнулся и от него мяч залетел в ворота.
35. Великолепная атака украинцев. После прострела с фланга от Караваева, Мудрик пробивал в прикосновение. Мяч летел под штангу, но голкипер в прыжке дотянулся до мяча. Да еще во время этой атаки зафиксировали офсайд
33. Нвоко пробил из-за пределов штрафной. Но мяч прокатился мимо рамки ворот.
31. Матвиенко на фланге сфолил против соперника. И получил предупреждение от арбитра
29. Контрвыпад Мальты. Заброс вперед на Пола Мбонга. Только на этот раз это было на фланге, и обыграть Матвиенко нападающий не сумел
25. Судаков пробивал с разворота. Но Пепе заблокировал полет мяча – угловой.
23. Зинченко в штрафной решил не отдавать пас на Мудрика. Зато упал в борьбе с соперником. Но арбитр показал, что за такое назначать пенальти не будет
20. Мудрик получил пас на фланге, пробросил мяч мимо соперника. Но Стив Борг его оттолкнул. Арбитр решил, что нарушения правил в этом моменте не было
17. Момент у украинцев. Судаков сразился за мяч, и прострелил почти от края поля. Но голкипер отразил этот прострел
13. Мальта забивает гол. Пол Мбонг получил пас между защитников, совершил рывок, убежав от Матвиенко. И на входе в штрафную пробил. Трубин должен был спасти, но мяч прошел под ним.
5. Джозеф Мбонг создал момент. Сначала "развернул" Зинченко. А после этого прокинул мяч между ног Миколенко. Но с прострелом не сложилось – мяч не дошел до адресата
3. А вот и первый удар от украинцев. Мудрик просыпал мяч в штрафной, но попал в соперника. И голкипер должен был забрать мяч. Но Довбик его опередил. Правда, пробить с острого угла не удалось. Но мяч подхватил Мудрик и пробил. Но и он не попал в рамку ворот
1. Матч начался. Футболисты сборной Украины развели мяч из центра поля
Матч Мальта – Украина начнется с минуты молчания. Так почтит память жертв теракта в Брюсселе, когда террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции
Матч Мальта – Украина начнется в 21:45