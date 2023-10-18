Правда, первой в матче неожиданно повела Мальта. Еще в первом тайме украинцы не только сравнили цифры на табло, но впервые повели в счете. Сначала мальтийцы забили в свои ворота, а уже в конце тайма Довбик реализовал пенальти (1:2).

Достойно внимания Пропустили гол, но вернулись в игру, – Ребров оценил сложную победу Украины над Мальтой

Без неожиданностей

Во втором тайме, а точнее к концу его был забит третий гол сине-желтой жены. Мудрику удался просто невероятной красоты удар из-за пределов штрафной. К слову, для Михаила это взятие ворот стало дебютным в футболке сборной Украины.

Финальный свисток зафиксировал победу команды Сергея Реброва 1:3.

Статистические порталы традиционно распределили оценки среди футболистов. Самый большой бал получил автор последнего гола в поединке Михаил Мудрик, который и стал "Львом матча" – 8.3. Кроме того, Михаил был активен в течение матча и имел несколько опасных моментов.

Вторую оценку в составе Украины и в поединке получил фланговый защитник из Эвертона Виталий Миколенко – 7.7 балла. Немного меньше автора второго гола "сине-желтых", который был забит Довбиком с пенальти – 7.5.

В составе Мальты почти все футболисты получили более низкие оценки, чем украинское трио. Лучший балл в составе хозяев имеет центральный полузащитник Мэттью Гилломье – 7.7, столько же у Николенко.

Худшим в украинской сборной получил голкипер Анатолий Трубин, не очень уверенно сыгравший в моменте с единственным голом мальтийцев – 5.5. Большие оценки получили даже футболисты, которых Сергей Ребров выпустил из замены.

В стартовых составах обеих сборных стал один из героев для Украины в команде соперника Райан Камензули – 5.3 балла. Именно он стал автором того курьезного автогола, который сравнял счет в матче.



Мальта – Украина: оценки игроков / Скриншот из WhoScored

Ситуация в группе "С"