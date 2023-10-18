Щоправда, першою у матчі несподівано повела Мальта. Ще у першому таймі українці не лише зрівняли цифри на табло, а й вперше повели у рахунку. Спершу мальтійці забили у власні ворота, а вже наприкінці тайму Довбик реалізував пенальті (1:2).

Варте уваги Пропустили гол, але повернулись у гру, – Ребров оцінив складну перемогу України над Мальтою

Без несподіванок

У другому таймі, а точніше вкінці його був забитий третій гол синьо-жовтої дружини. Мудрику вдався просто неймовірної краси удар з-за меж штрафного майданчика. До слова, для Михайла це взяття воріт стало дебютним у футболці збірної України.

Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Сергія Реброва 1:3.

Статистичні портали традиційно розподілили оцінки серед футболістів. Найбільший бал отримав автор останнього голу у поєдинку Михайло Мудрик, який і став "Левом матчу" – 8.3. Окрім цього Михайло був активним протягом матчу та мав декілька небезпечних моментів.

Другу оцінку у складі України та загалом у поєдинку отримав фланговий захисник із Евертона Віталій Миколенко – 7.7 бала. Трішки менший в автора другого голу "синьо-жовтих", який був забитий Довбиком із пенальті – 7.5.

У складі Мальти майже усі футболісти отримали нижчі оцінки, аніж це українське тріо. Найкращий бал у складі господарів має центральний півзахисник Меттью Гіллом'є – 7.7, стільки ж у Миколенка.

Найгіршим в українській збірній отримав голкіпер Анатолій Трубін, який не дуже впевнено зіграв у моменті з єдиним голом мальтійців – 5.5. Більші оцінки отримали навіть футболісти, яких Сергій Ребров випустив із заміни.

Загалом у стартових складах обох збірних став один із героїв для України у команді суперника Раян Камензулі – 5.3 бала. Саме він став автором того курйозного автогола, який зрівняв рахунок у матчі.



Мальта – Україна: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

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