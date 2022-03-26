Малиновский встретился с детьми-сиротами, покинувшими Украину из-за войны: милое фото

26 марта 2022 , 09:10
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Источник:

фейсбук Руслана Малиновского

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский посетил детей-сирот, вынужденно покинувших родную Украину. Футболист активно помогает землякам.

Приятная встреча со звездой сборной Украины

Один из лидеров сборной Украины рассказал, что 115 детей-сирот и несколько их воспитателей перебрались в Италию из-за войны. Руслан Малиновский вместе с женой решили доставить удовольствие и встретились с земляками.

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Дети из Бердянска остановились в горах, где они могут быть в безопасности. После визита Руслан заявил, что надеется, что дети остались довольны встречей.

Также к сообщению на своей странице в фейсбуке футболист добавил реквизиты, по которым можно помочь украинским детям.


Малиновский встретился с украинскими переселенцами / Фото из фейсбука футболиста

  • Напомним, что Малиновский присоединился к сбору средств, инициатором которого стал бывший наставник "Динамо" Сергей Ребров.
  • Недавно Руслан пообщался с украинскими военными по видеосвязи.
Подробности. В сезоне-2021/2022 Малиновский сыграл за Аталанту 33 матча, в которых забил 10 голов и сделал 4 ассиста.
Автор: Софія Кулай