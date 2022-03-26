Приємна зустріч із зіркою збірної України
Один із лідерів збірної України розповів, що 115 дітей-сиріт та декілька їх вихователів перебрались в Італію через війну. Руслан Маліновський разом із дружиною вирішили зробити приємність та зустрілися із земляками.
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Діти з Бердянська зупинились у горах, де вони можуть бути у безпеці. Після візиту Руслан заявив, що сподівається, що діти залишились задоволені зустріччю.
Також до допису на своїй сторінці у фейсбуці футболіст додав реквізити, за якими можна допомогти українським дітям.
Маліновський зустрівся з українськими переселенцями / Фото з фейсбуку футболіста
- Нагадаємо, що Маліновський доєднався до збору коштів, ініціатором якого став колишній наставник Динамо Сергій Ребров.
- Нещодавно Руслан поспілкувався з українськими військовими через відеозв'язок.