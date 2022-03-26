Приємна зустріч із зіркою збірної України

Один із лідерів збірної України розповів, що 115 дітей-сиріт та декілька їх вихователів перебрались в Італію через війну. Руслан Маліновський разом із дружиною вирішили зробити приємність та зустрілися із земляками.

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Діти з Бердянська зупинились у горах, де вони можуть бути у безпеці. Після візиту Руслан заявив, що сподівається, що діти залишились задоволені зустріччю.

Також до допису на своїй сторінці у фейсбуці футболіст додав реквізити, за якими можна допомогти українським дітям.



Маліновський зустрівся з українськими переселенцями / Фото з фейсбуку футболіста

Нагадаємо, що Маліновський доєднався до збору коштів, ініціатором якого став колишній наставник Динамо Сергій Ребров.

Нещодавно Руслан поспілкувався з українськими військовими через відеозв'язок.

Деталі. У сезоні-2021/2022 Маліновський зіграв за Аталанту 33 матчі, у яких забив 10 голів та зробив 4 асисти.