"Игроки национальной сборной объединились ради мощной всесторонней поддержки"

Руководители УАФ пообщались с защитниками Украины и вручили им сувениры в память. Также созвонился с известными украинскими футболистами.

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Также во время посещения Павелко организовал для воинов видеосвязь с игроками национальной сборной Украины Андреем Пятовым, Андреем Ярмоленко, Александром Зинченко и Русланом Малиновским.



Павелко встретился с нашими защитниками в Днепре / Фото с сайта УАФ

"С первого дня полномасштабного вторжения российских фашистов в Украину игроки национальной сборной объединились ради мощной всесторонней поддержки наших вооруженных сил. Мобилизация вокруг защиты Украины миллионов болельщиков по всему миру, регулярные обращения к руководителям других государств, финансовая помощь, медикаменты, гуманитарные грузы для наших воинов.



Павелко позвонил по телефону Зинченко / Фото с сайта УАФ

Для всех сборников наши воины – герои и мысленно они с ними на передовой. Они откровенно об этом говорили во время видеосвязи, которую я организовал им с ранеными военными в госпитале Днепра. Всех, кто с оружием защищает Украину, они считают настоящими героями и гордятся ими", – сказал президент УАФ.



Защитники пообщались с Ярмоленко / Фото с сайта УАФ

Позже такое же общение с футболистами главной команды страны руководитель УАФ организовал уже для военнослужащих, которые сейчас находятся на передовой.



Малиновский поговорил с военными / Фото с сайта УАФ

Во время общения игроки сборной говорили о том, что мечтают увидеть защитников нашего государства на ближайшем домашнем матче команды после нашей победы в войне.



Павелко встретился с нашими защитниками / Фото с сайта УАФ