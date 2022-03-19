По словам девушки, мы никогда не были братскими народами с россиянами, потому она с семьей уехала из Крыма. Эта страна чужда нам, как и люди в ней.

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"Я не учитываю 30% адекватных, образованных, здравомыслящих людей. Но в целом культура и жизненные понятия у нас разные", – написала Малиновская.



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В начале войны Роксана Малиновская прокомментировала вторжение России на территорию Украины. Жена Руслана, в частности, рассказала о переживаниях своего мужа.

"Он – настоящий мужчина. Джан Пьеро Гасперини спросил его, готов ли он играть против Олимпиакоса, и Руслан оказался готов, сильным. Хотя внутри он страдает больше многих. Его семья живет под Киевом. Надеюсь, команда понимает, что он чувствует и помогает ему", – сказала Роксана.