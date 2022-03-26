Приятная встреча со звездой сборной Украины

Один из лидеров сборной Украины рассказал, что 115 детей-сирот и несколько их воспитателей перебрались в Италию из-за войны. Руслан Малиновский вместе с женой решили доставить удовольствие и встретились с земляками.

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Дети из Бердянска остановились в горах, где они могут быть в безопасности. После визита Руслан заявил, что надеется, что дети остались довольны встречей.

Также к сообщению на своей странице в фейсбуке футболист добавил реквизиты, по которым можно помочь украинским детям.



Малиновский встретился с украинскими переселенцами / Фото из фейсбука футболиста

Напомним, что Малиновский присоединился к сбору средств, инициатором которого стал бывший наставник "Динамо" Сергей Ребров.

Недавно Руслан пообщался с украинскими военными по видеосвязи.

Подробности. В сезоне-2021/2022 Малиновский сыграл за Аталанту 33 матча, в которых забил 10 голов и сделал 4 ассиста.