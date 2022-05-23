Малиновский уже вместе со сборной Украины болел за Зинченко в чемпионской игре МанСити

Сборная Украины продолжает готовиться к игре против Шотландии. В Словению в расположение национальной команды прибыл Руслан Малиновский.

С Малиновским болели за Зинченко

Все больше легионеров прибывает в расположение украинской сборной. На этот раз после последнего тура в Серии А к команде присоединился полузащитник Атланты Руслан Малиновский.

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Футболист уже приступил к тренировкам в общей группе и готовится с командой к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.

Но не единственными тренировками. Подопечные Александра Петракова совмещали работу с просмотром матча Манчестер Сити – Астон Вилла. Именно в этом поединке решалась судьба чемпионства в АПЛ. Все ребята вместе болели за своего партнера по сборной Александра Зинченко, получившего свой четвертый чемпионский титул из МанСити за последние 5 лет в Англии.

Манчестер Сити после камбэка с 2:0 стал чемпионом английской лиги (2:3).

В матче против Астон Виллы Зинченко отыграл второй тайм, в котором отдал голевой пас на Родри во втором голе Манчестер Сити. Александр красиво с флагом Украины и слезами на глазах отпраздновал чемпионство

Это чемпионство стало для сборной уже четвёртым. До этого чемпионский трофей лиги над головой поднимали Александр Зубков (Ференцварош), Андрей Лунин (Реал) и Эдуард Соболь (Брюгге).

К слову, успехи Малиновского в клубе не так впечатляющи, как у Зинченко. Аталанта по итогам сезона не пробилась в еврокубки, заняв лишь 8-е место в турнирной таблице Серии А. Команда за 38 туров получила 58 очков, уступив седьмой Фиорентине, которая сыграет в отборе Лиги конференции, всего тремя баллами.

Как Малиновский сыграл в прошедшем сезоне

29-летний атакующий полузащитник из Украины провел за Аталанту 41 матч, в которых наколотил 10 голов и сделал 7 результативных передач.

В общей сложности провел на футбольном поле 2313 минут.

Теперь по окончании сезона в АПЛ к команде присоединятся Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.

Уже 1 июня сборная Украины сыграет в Глазго против Шотландии в рамках плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы, украинцы сыграют в финальной встрече против Уэльса (5 июня), где определится счастливчик путевки в Катар.