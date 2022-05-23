З Маліновським уболівали за Зінченка
Все більше легіонерів прибуває до розташування української збірної. Цього разу після останнього туру у Серії А до команди доєднався півзахисник Аталанти Руслан Маліновський.
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Футболіст вже розпочав тренування у загальній групі та готується з командою до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
Але не тренуваннями єдиними. Підопічні Олександра Петракова поєднували роботу разом із переглядом матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла. Саме у цьому поєдинку вирішувалась доля чемпіонства в АПЛ. Усі хлопці разом уболівали за свого партнера по збірній Олександра Зінченка, який здобув свій четвертий чемпіонський титул із МанСіті за останні 5 років в Англії.
Манчестер Сіті після камбеку з 2:0 став чемпіоном англійської ліги (2:3).
Це чемпіонство стало для збірної вже четвертим. До цього чемпіонський трофей ліги над головою підіймали Олександр Зубков (Ференцварош), Андрій Лунін (Реал) та Едуард Соболь (Брюгге).
До слова, успіхи Маліновського у клубі не такі вражаючі, як у Зінченка. Аталанта за підсумками сезону не пробилась у єврокубки, посівши лише 8-ме місце у турнірній таблиці Серії А. Команда за 38 турів здобула 58 очок, поступившись сьомій Фіорентині, яка зіграє у відборі Ліги конференції, лише трьома балами.
Як Маліновський зіграв у сезоні, що минув
- 29-річний атакувальний півзахисник із України провів за Аталанту 41 матч, у яких наколотив 10 голів та зробив 7 результативних передач.
- Загалом провів на футбольному полі 2313 хвилин.
Тепер після закінчення сезону в АПЛ до команди приєднаються Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.
Вже 1 червня збірна України зіграє у Глазго проти Шотландії у рамках плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. У разі перемоги українці зіграють у фінальній зустрічі проти Уельсу (5 червня), де визначиться щасливчик путівки у Катар.