Малиновский стал одним из худших футболистов матча "Милан" – "Аталанта"
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский провел неудачный матч за итальянскую "Аталанту". В рамках 36 тура Серии А его команда встречалась с "Миланом".
За поединок против "Милана" Малиновский получил от авторитетного портала WhoScored одну из худших оценок.
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27-летний украинец получил оценку 6,2. Среди игроков стартового состава клуба из Бергамо меньше получил только голкипер Пьерлуиджи Голлини (6,1), а у партнера Руслана – Ханса Хатебура тоже балл 6,2.
Оценки футболистов матча "Милан" – "Аталанта" / Фото WhoScored
Статистика Руслана
Малиновский провел на футбольном поле 57 минут. В пассиве украинца нереализованный пенальти.
Руслан нанес 1 удар в створ ворот, 37 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 19 передач (74%), совершил 1 удачную обводку и 1 раз был обыгран сам, выполнил 1 угловой и 3 раза потерял мяч.
Малиновский проводит удачный сезон
Матч с "Миланом" один из редких неудачных для Руслана в этом сезоне. Всего Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 32 матча.
На счету футболиста 7 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.
Добавим, что "Аталанта" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет с ПСЖ. Также команда украинца гарантировала себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.
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