"Милан" и "Аталанта" 24 июля в рамках 36 тура чемпионата Италии расписали боевую ничью 1:1. Этим результатом клубы из Ломбардии практически сделали "Ювентус" чемпионом.

Милан – Аталанта 1:1

Голы: Чалханоглу, 14 – Сапата, 34

Нереализованный пенальти: Малиновский, 26 (Аталанта)

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Счет в игре уже на 14 минуте открыл "Милан", пишет 24 канал. Турецкий хавбек Чалханоглу выполнил штрафной в лучших традициях Жуниньо Пернамбукано.

Он с довольно острого угла вывернул мяч в дальний угол от вратаря – настоящий шедевр.

"Милан" продолжил давление и очень быстро мог быть вознагражденным. Лаксальт пробил из-за пределов штрафной, но мяч пролетел у левой стойки.

"Аталанта" на сильное начало "Милана" ответила пенальти. Украинец Руслан Малиновский вошел в штрафную хозяев, где упал. Там ему на ногу стал Билья. После просмотра повтора VAR арбитр указал на пенальти.

Удар с отметки решил выполнить сам Руслан. Украинец мощно пробил в правый угол, однако Доннарумма героически отразил пенальти.

"Аталанта" же отыгралась. После затяжной атаки на 34 минуте мяч в ворота затолкал Сапата.

После перерыва Малиновский покинул поле: его место занял Муриель.

Вывести вперед клуб из Бергамо мог Гомес. Икс-игрок "Металлиста" классно пробил в касание после прострела с правого фланга. К сожалению, мяч пролетел мимо ворот.

Обе команды имели еще несколько возможностей отличиться, однако счет остался неизменным – 1:1.

После этого матча "Аталанта" приблизилась к "Ювентусу" на 5 очков. Однако туринцы должны сыграть на матч больше. Победа над "Сампдорией" позволит "Ювентусу" выиграть Серию А за два тура до завершения.

Милан – Аталанта видеообзор матча

Турнирная таблица Серии А