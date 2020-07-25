Футболіст збірної України Руслан Маліновський провів невдалий матч за італійську "Аталанту". У рамках 36 туру Серії А його команда зустрічалася з "Міланом".

За поєдинок проти "Мілану" Маліновський отримав від авторитетного порталу WhoScored одну з найгірших оцінок.

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27-річний українець отримав оцінку 6,2. Серед гравців стартового складу клубу з Бергамо менше отримав тільки голкіпер П'єрлуїджі Голліні (6,1), а в партнера Руслана – Ханса Хатебура теж бал 6,2.



Оцінки футболістів матчу "Мілан" – "Аталанта" / Фото WhoScored

Статистика Руслана

Маліновський провів на футбольному полі 57 хвилин. У пасиві українця нереалізований пенальті.

Руслан завдав 1 удар у ствір воріт, 37 раз торкнувся м'яча, віддав 14 точних з 19 передач (74%), здійснив 1 вдале обведення і 1 раз був обіграний сам, виконав 1 кутовий і 3 рази втратив м'яч.

Маліновський проводить вдалий сезон

Матч з "Міланом" один з поодиноких невдалих для Руслана у цьому сезоні. Усього Маліновський провів за "Аталанту" в Серії А 32 матчі.

На рахунку футболіста 7 голів і 4 асисти. Завдяки цьому Маліновський один з найкращих гравців чемпіонату Італії після рестарту.

Додамо, що "Аталанта" вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де зіграє з ПСЖ. Також команда українця гарантувала собі участь у наступному розіграші Ліги чемпіонів.