Футболист сборной Украины Руслан Малиновский провел удачный первый сезон в итальянской "Аталанте". Команда украинца дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и финишировала третьей в Серии А. Появились слухи, что "Аталанта" может потерять лидеров, среди которых и Малиновский.

Иностранные СМИ писали, что" Аталанте " нужны средства. Из-за этого, возможно, будут проданы лидеры, среди которых и Малиновский. Украинец прокомментировал информацию, пишет 24 канал.

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Малиновский назвал слухами, что "Аталанта" хочет его продать.

Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Это не более чем слухи,

- заявил Руслан в интервью "большому футболу".

Новый конкурент Малиновского

30 августа " Аталанта "подписала хавбека московского" Локомотива " Алексея Миранчука. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что итальянцы заплатили и Миранчука 14,5 миллионов евро.

Миранчук выступает на позиции атакующего полузащитника. На этой же позиции играет украинец Руслан Малиновский.

В новом сезоне Малиновскому и Миранчуку придется делить место в составе из-за лимита на легионеров в чемпионате Италии.

Статистика Малиновского

Руслан присоединился к "Аталанте" летом 2019 года и довольно быстро успел стать одним из ключевых игроков.

За "Аталанту" Руслан отыграл 44 матча, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.