Малиновский рассказал, покинет ли "Аталанту": клуб купил российского конкурента
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский провел удачный первый сезон в итальянской "Аталанте". Команда украинца дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов и финишировала третьей в Серии А. Появились слухи, что "Аталанта" может потерять лидеров, среди которых и Малиновский.
Иностранные СМИ писали, что" Аталанте " нужны средства. Из-за этого, возможно, будут проданы лидеры, среди которых и Малиновский. Украинец прокомментировал информацию, пишет 24 канал.
Кстати: Малиновский вырос в стоимости на 10 миллионов евро: он – второй среди украинцев
Малиновский назвал слухами, что "Аталанта" хочет его продать.
Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Это не более чем слухи,
- заявил Руслан в интервью "большому футболу".
Новый конкурент Малиновского
30 августа " Аталанта "подписала хавбека московского" Локомотива " Алексея Миранчука. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что итальянцы заплатили и Миранчука 14,5 миллионов евро.
Миранчук выступает на позиции атакующего полузащитника. На этой же позиции играет украинец Руслан Малиновский.
В новом сезоне Малиновскому и Миранчуку придется делить место в составе из-за лимита на легионеров в чемпионате Италии.
Статистика Малиновского
Руслан присоединился к "Аталанте" летом 2019 года и довольно быстро успел стать одним из ключевых игроков.
За "Аталанту" Руслан отыграл 44 матча, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.