Россиянин Алексея Миранчук переходит в итальянскую "Аталанту". Клуб из Бергамо договорился о его трансфере с московским "Локомотивом",

Официально о трансфере Миранчука объявил пока только "Локомотив". А игрок уже даже успел попрощаться с болельщиками команды. Официальный сайт "Аталанты" пока не подтвердил эту информацию.

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Дело в том, что клубы пока достигли принципиального согласия относительно трансфера игрока. А переход Миранчука произойдет лишь тогда, когда футболист пройдет медосмотр.

Сколько именно "Аталанта" заплатила за россиянина – не указывается. Журналист Джанлука Ди Марцо называет сумму в 14,5 млн евро.

Отметим, что Миранчук выступает на позиции атакующего полузащитника. На этой же позиции выступает и украинец Руслан Малиновский, который перешел в "Аталанту" только летом 2019 года. За прошлый сезон он провел за команду 44 матча, в которых забил 9 голов. А "Аталанта" завоевала бронзовые медали чемпионата Италии и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.