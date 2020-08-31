Футболіст збірної України Руслан Маліновський провів вдалий перший сезон в італійській "Аталанті". Команда українця дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів і фінішувала третьою у Серії А. З'явилися чутки, що "Аталанта" може втратити лідерів, серед яких і Маліновський.

Іноземні ЗМІ писали, що "Аталанті" потрібні кошти. Через це, можливо, будуть продані лідери, серед яких і Маліновський. Українець прокоментував інформацію, пише 24 канал.

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Маліновський назвав чутками, що "Аталанта" хоче його продати.

Таких розмов навіть не було. Це в інтернеті хтось написав. Це не більше ніж чутки,

– заявив Руслан в інтерв'ю "Великому футболу".

Новий конкурент Маліновського

30 серпня "Аталанта" підписала хавбека московського "Локомотива" Олексія Міранчука. Журналіст Джанлука Ді Марціо повідомляє, що італійці заплатили та Міранчука 14,5 мільйонів євро.

Міранчук виступає на позиції атакувального півзахисника. На цій же позиції грає українець Руслан Маліновський.

У новому сезоні Маліновському та Міранчуку доведеться ділити місце у складі через ліміт на легіонерів у чемпіонаті Італії.

Статистика Маліновського

Руслан приєднався до "Аталанти" влітку 2019 року та досить швидко встиг стати одним з ключових гравців.

За "Аталанту" Руслан відіграв 44 матчі, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач.