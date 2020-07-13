Украинский полузащитник Руслан Малиновский рассказал о травме перед матчем и самом поединке. Он надеется, что португалец Роналду запомнит его, как хорошего футболиста.

Об этом рассказал Малиновский в программе "Профутбол". Украинец уже встречался с португальцем на одном поле в матче национальных команд.

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Впечатления от матча

Но Малиновский думает, что Роналду уже не помнит его. Возможно, после забитого гола Роналду уже запомнит Руслана надолго.

Также футболист прокомментировал свою травму. Он рассказал, что ему понадобился один день, чтобы сделать нужные физиопроцедуры и уже через два дня Руслан был готов к встрече.

Малиновский признается, что после разрыва крестообразных связок в 2016 году начал больше работать над правой ногой, которая не является ударной для украинца. Он искренне радуется, что ему удалось воплотить в матче наработки на тренировке.

Ранее сообщалось, что итальянская пресса не перестает писать комплименты в сторону украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского. СМИ заявили, что украинец внес большой вклад в игру команды, их игра стала активнее и интереснее.

Добавим, что в июле 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года.