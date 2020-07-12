Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел во втором тайме и за 26 минут на поле стал настоящим героем матча. Его гол принес ничью в матче против лидера чемпионата "Ювентуса".

Руслан Малиновский получил самые высокие баллы от популярных порталов. Украинец получил оценку – 7,7, этот бал стал крупнейшим среди всех игроков поединка "Ювентус" – "Аталанта" по версии ресурса Whoscored.

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Лидер сборной Украины вышел на замену на 68-й минуте, а уже на 81-й забил гол, который вывел его команду вперед.

От портала SofaScore Руслан получил оценку 7,5 баллов – снова лучший результат в команде. В составе "Ювентуса" выше только у португальца Роналду (8,1) и те же 7,5 в Бентанкура.

Подчеркнем, что украинец провел на поле 26 минут, за которые успел забить пушечный гол. Он пробил из пределов штрафной и поразил правый нижний угол ворот, выведя свою команду вперед в счете.

Также осуществить 21 касание мяча, сделал 10 точных передач (100%), нанес 3 удара по воротам 1 в створ, сделал один перехват, выиграл 5 из 8 единоборств, дважды терял мяч.

Добавим, что итоговый счет встречи – 2:2. Боевая ничья оставила туринцев на первой позиции, а команда Малиновского – третья, 76 и 67 очков соответственно.

В этом сезоне украинец стал настоящим джокером команды и провел за "Аталанту" 37 матчей во всех чемпионатах, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи.

Гол Малиновского смотрите видео: