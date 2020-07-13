Український півзахисник Руслан Маліновський розповів про травму перед матчем та сам поєдинок. Він сподівається, що португалець Роналду запам'ятає його, як хорошого футболіста.

Про це розповів Маліновський у програмі "Профутбол". Українець вже зустрічався з португальцем на одному полі у матчі національних команд.

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Враження від матчу

Але Маліновський гадає, що Роналду вже не пам'ятає його. Можливо, після забитого голу Роналду вже запам'ятає Руслана надовго.

Також футболіст прокоментував свою травму. Він розповів, що йому знадобився один день, щоб зробити потрібні фізіопроцедури і вже через два дні Руслан був готовий до зустрічі.

Маліновський зізнається, що після розриву хрестоподібних зв'язок у 2016 році почав більше працювати над правою ногою, яка не є ударною для українця. Він щиро радіє, що йому вдалось втілити у матчі напрацювання на тренуванні.

Раніше повідомлялось, що італійська преса не перестає писати компліменти у сторону українського півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського. ЗМІ заявили, що українець приніс великий вклад у гру команди, їх гра стала активнішою та цікавішою.

Додамо, що у липні 2019 року було офіційно оголошено про перехід Маліновського до "Аталанти". Сума трансферу склала 15 мільйонів євро. Італійський клуб та гравець підписали контракт на три роки.