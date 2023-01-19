Украинский хавбек Руслан Малиновский только 9 января присоединился к Марселю, но уже успел сыграть два матча за свой новый клуб Впереди бело-голубых ожидают много интересных поединков, среди которых отдельно выделяется матч против Пари Сен-Жермена.

Читайте также Тренер Марселя дал оценку действиям Малиновского в победном матче в Лиге

Малиновский впервые сыграет против Месси

В конце февраля Марсель сыграет домашний матч против ПСЖ. В этом поединке украинец будет противостоять звездам мирового футбола – Месси, Мбаппе, Неймару.

У нас сейчас кубковый матч с Ренном, потом – домашняя игра с Монако. И сейчас уже такой период в чемпионате, что уже начинают считать очки. В первую очередь, мы не должны терять их в домашних матчах. А в домашней игре с ПСЖ, конечно, будет особый настрой. Это, безусловно, будет очень серьезная битва. Против Мбаппе я уже имел возможность сыграть в составе Аталанты. Это футболист мирового класса. А Месси – есть Месси. Против него еще не играл и будет очень интересно. Как бы то ни было, при хорошей структуре нашей игры и организованных командных действий, мы можем их обыграть, – сказал Малиновский.

Напомним, что после 19 матчей Марсель занимает третье место в чемпионате Франции. "Провансальцы" отстают от ПСЖ на 5 пунктов. Игру с лидером Лиги 1 команда Малиновского проведет 26 февраля.