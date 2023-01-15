В 19 туре чемпионата Франции Олимпик Марсель на "Велодроме" уверенно победил Лорьян (3:1). Новичок "провансальцев" Руслан Малиновский впервые вышел в основе команды.

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Тудор: Я доволен игрой Малиновского

Главный тренер Марселя Игорь Тудор дал оценку действиям украинского хавбека в матче. Руслан еще не полностью привык к игре партнеров, так что ему дают время на адаптацию.

Здорово, что у меня такие игроки и мы держимся в топ-3. Малиновский? Руслан провел хороший матч, я доволен его игрой. Конечно, ему нужно время, чтобы понять модель игры новой команды. Уверен, все получится,

– сказал Тудор.

Отметим, что Малиновский провел на поле 66 минут. Тудор доверил украинцу роль второго атакующего полузащитника. Руслан не отличился результативными действиями, но "каши не испортил".

Напомним, что матч против Лорьяна стал вторым для Малиновского в составе новой команды 9 января хавбек перешел из Аталанты в Марсель на правах арендного соглашения. По окончании сезона "провансальцы" должны выкупить контракт игрока сборной Украины за 10 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов, если Олимпик выйдет в Лигу чемпионов.