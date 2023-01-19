Український хавбек Руслан Маліновський лише 9 січня приєднався до Марселю, а вже встиг зіграти два матчі за свій новий клуб. Попереду "біло-блакитних" очікують багато цікавих поєдинків, серед яких окремо вирізняється матч проти Парі Сен-Жермена.

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Маліновський вперше зіграє проти Мессі

Наприкінці лютого Марсель зіграє домашній матч проти ПСЖ. У цьому поєдинку українець буде протистояти зіркам світового футболу – Мессі, Мбаппе, Неймару.

У нас зараз кубковий матч із Ренном, потім - домашня гра з Монако. І зараз уже такий період у чемпіонаті, що вже починають рахувати очки. Насамперед, ми не повинні втрачати їх у домашніх матчах. А у домашній грі з ПСЖ, звичайно, буде особливе налаштування. Це, безперечно, буде дуже серйозна битва. Проти Мбаппе я вже мав можливість зіграти у складі Аталанти. Це футболіст світового класу. А Мессі – є Мессі. Проти нього ще не грав, і буде дуже цікаво. Як би не було, за хорошої структури нашої гри та організованих командних дій, ми можемо їх обіграти, – сказав Маліновський.

Нагадаємо, що після 19 матчів Марсель займає третю сходинку в чемпіонаті Франції. "Провансальці" відстають від ПСЖ на 5 пунктів. Гру з лідером Ліги 1 команда Маліновського проведе 26 лютого.