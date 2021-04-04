Руслан Малиновский не только является одним из лидеров сборной Украины, но и одним из лучших в составе Аталанты. Великолепную игру полузащитника не смогли обойти стороной в Серии А.

Малиновский снова среди лучших

Украинский легионер Аталанты попал в команду недели 29 тура Серии А по версии SofaScore. Руслан Малиновский получил оценку 8.4.

Интересно Малиновский в шаге от победы за звание лучшего игрока Аталанты

Эта оценка стала третьей самой высокой среди топ-11 лучших игроков. Выше поставили только его одноклубнику Луису Муриелю (8.7) и нападающему Лоренцо Инсинье с Наполи (9.2).

Попадание в символическую сборную недели футболист сборной Украины заработал после фантастической встречи с Удинезе. Малиновский отличился двумя ассистами, которые позволили Аталанте вырвать победу у соперника со счетом 3:2.

В этом сезоне Малиновский сыграл в футболке клуба из Бергамо 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Следующую встречу Аталанта проведет 11 апреля на выезде против Фиорентины. Сейчас команда украинца занимает 3 место, в ее активе 58 очков.



Команда недели Серии А / Скриншот с SofaScore