Малиновский попал в команду недели Серии А
Руслан Малиновский не только является одним из лидеров сборной Украины, но и одним из лучших в составе Аталанты. Великолепную игру полузащитника не смогли обойти стороной в Серии А.
Источник:24 канал
Малиновский снова среди лучших
Украинский легионер Аталанты попал в команду недели 29 тура Серии А по версии SofaScore. Руслан Малиновский получил оценку 8.4.
Интересно Малиновский в шаге от победы за звание лучшего игрока Аталанты
Эта оценка стала третьей самой высокой среди топ-11 лучших игроков. Выше поставили только его одноклубнику Луису Муриелю (8.7) и нападающему Лоренцо Инсинье с Наполи (9.2).
Попадание в символическую сборную недели футболист сборной Украины заработал после фантастической встречи с Удинезе. Малиновский отличился двумя ассистами, которые позволили Аталанте вырвать победу у соперника со счетом 3:2.
- В этом сезоне Малиновский сыграл в футболке клуба из Бергамо 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
- Следующую встречу Аталанта проведет 11 апреля на выезде против Фиорентины. Сейчас команда украинца занимает 3 место, в ее активе 58 очков.
Команда недели Серии А / Скриншот с SofaScore
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