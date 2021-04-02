Малиновский претендует на звание лучшего игрока Аталанты
Итальянская Аталанта проводит голосование за лучшего футболиста в марте. Украинец Руслан Малиновский в шаге от победы.
Источник:инстаграм Аталанти
Малиновский в шаге от победы
Итальянский гранд проводит голосование в своих соцсетях, где уверенно лидирует Руслан Малиновский. Болельщики Аталанты считают 27-летнего полузащитника из Украины лучшим футболистом команды в марте.
Достойно внимания Малиновский – в пятерке самых дорогих атакующих полузащитников чемпионата Италии
В финальном голосовании его прямым конкурентом является защитник Берат Джимсити. Сейчас лидерство украинца ощутимо. За лидера сборной Украины уже проголосовало 64% фанатов против 36% Джимсити.
В этом сезоне украинец провел в футболке клуба из Бергамо 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал такое же количество результативных передач.
После паузы, которая была вызвана поединками национальных команд Аталанта продолжит свою борьбу за награды Серии А. Сейчас клуб Малиновского и Виктора Коваленко занимает 4 место. Ближайший конкурент Ювентус имеет тоже 55 очков, но опережают команду Джана Пьера Гасперини лишь из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.
Поделиться новостью