Итальянская Аталанта проводит голосование за лучшего футболиста в марте. Украинец Руслан Малиновский в шаге от победы.

Малиновский в шаге от победы

Итальянский гранд проводит голосование в своих соцсетях, где уверенно лидирует Руслан Малиновский. Болельщики Аталанты считают 27-летнего полузащитника из Украины лучшим футболистом команды в марте.

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В финальном голосовании его прямым конкурентом является защитник Берат Джимсити. Сейчас лидерство украинца ощутимо. За лидера сборной Украины уже проголосовало 64% фанатов против 36% Джимсити.

В этом сезоне украинец провел в футболке клуба из Бергамо 32 матча, в которых забил 4 гола и отдал такое же количество результативных передач.

После паузы, которая была вызвана поединками национальных команд Аталанта продолжит свою борьбу за награды Серии А. Сейчас клуб Малиновского и Виктора Коваленко занимает 4 место. Ближайший конкурент Ювентус имеет тоже 55 очков, но опережают команду Джана Пьера Гасперини лишь из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.