Руслан Маліновський не лише є одним із лідерів збірної України, а й одним із найкращих у складі Аталанти. Чудову гру півзахисника не змогли обійти осторонь у Серії А.

Маліновський знову серед найкращих

Український легіонер Аталанти потрапив у команду тижня 29 туру Серії А за версією SofaScore. Руслан Маліновський отримав оцінку 8.4.

Цікаво Маліновський у кроці від перемоги за звання найкращого гравця Аталанти

Ця оцінка стала третьої найвищою серед топ-11 найкращих гравців. Вище поставили лише його одноклубнику Луїсу Муріелю (8.7) та нападнику Лоренцо Інсіньє з Наполі (9.2).

Потрапляння у символічну збірну тижня футболіст збірної України заробив після фантастичної зустрічі з Удінезе. Маліновський відзначився двома асистами, які дозволили Аталанті вирвати перемогу у суперника з рахунком 3:2.

У цьому сезоні Маліновський зіграв у футболці клубу з Бергамо 33 поєдинки у всіх турнірах, у яких забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.

Наступну зустріч Аталанта проведе 11 квітня на виїзді проти Фіорентини. Зараз команда українця посідає 3 місце, у її активі 58 очок.



Команда тижня Серії А / Скриншот з SofaScore