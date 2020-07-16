27-летний украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отдохнул на море вместе со своей женой Роксаной после победы над "Брешией" (6:2) в поединке 33 тура чемпионата Италии.

Фотографии с прогулки на воде футболист выложил у себя в Instagram.

Вот так Пушечный гол Малиновского принес разгромную победу "Аталанте" над "Брешией": видео

"Свободный день с моей любовью", – прокомментировал Руслан серию совместных фото в Instagram.

Феерический матч Малиновского

В рамках 33 тура Серии А "Аталанта" принимала "Брешию". Украинский футболист вновь выдал блестящий матч и получил от авторитетного статистического портала Whoscored наивысший балл – 10.

На 28-й минуте высокое индивидуальное мастерство продемонстрировал украинец. Он получил пас и нанес пушечный удар из разряда тех, что не берутся, не оставив голкиперу шансов. Мяч влетел прямо в правый нижний угол ворот. Малиновский сделал счет разгромным – 3:1. Также на его счету два асиста.