27-річний український півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський відпочив на морі разом зі своєю дружиною Роксаною після перемоги над "Брешією" (6:2) в поєдинку 33 туру чемпіонату Італії.

Фотографії з прогулянки на воді футболіст виклав у себе в Instagram.

Оце так: Гарматний гол Маліновського приніс розгромну перемогу "Аталанті" над "Брешією": відео

"Вільний день з моєю любов'ю", – прокоментував Руслан серію спільних фото в Instagram.

Феєричний матч Маліновського

У рамках 33 туру Серії А "Аталанта" приймала "Брешію". Український футболіст знову видав блискучий матч та отримав від авторитетного статистичного порталу Whoscored найвищий бал – 10.

На 28-й хвилині чудову індивідуальну майстерність продемонстрував українець. Він отримав пас та завдав гарматного удару з розряду тих, що не беруться, не залишивши голкіперу шансів. М'яч влетів прямо в правий нижній кут воріт. Маліновський зробив рахунок розгромним 3:1. Також на його рахунку два асисти.