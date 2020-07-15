Удачные действия украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского в матче против "Бершии" высоко оценили эксперты. Украинец получил 10 баллов и опередил своего партнера по команде Палашича, который сделал хет-трик.

В рамках 33 тура Серии А "Аталанта" принимала "Брешию". Украинский футболист снова выдал блестящий матч и получил от авторитетного статистического портала Whoscored высший балл – 10.

Вот так: Пушечный гол Малиновского принес крупную победу "Аталанте" над "Брешией": видео

Снова лучший

На 28-й минуте прекрасное индивидуальное мастерство продемонстрировал украинец. Он получил пас и нанес пушечный удар из разряда тех, которые не берутся, не оставив голкиперу шансов. Мяч влетел прямо в правый нижний угол ворот. Малиновский сделал счет разгромным 3:1.

Руслан стал лучшим игроком встречи, второе место занял автор хет-трика хорват Марио Пашалич с оценкой 9,99 балла (на изображении оценки округлены до десятых).



Оценка футболистов / Whoscored

Во время матча украинец трижды пробивал в ворота соперника, отдал 63 передачи с точностью 89%, два раза успешно пошел в обыгрыш, а также один раз выиграл борьбу на втором этаже.

Гол Малиновского смотрите видео:

Добавим, что в июле 2019 года было официально объявлено о переходе Малиновского в "Аталанту". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Итальянский клуб и игрок подписали контракт на три года.