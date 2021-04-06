Малиновский остановился в шаге от звания лучшего игрока Аталанты в матче с Удинезе
Аталанта вырвала победу в Удинезе в Серии А. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков по мнению болельщиков команды из Бергамо.
Источник:Calcioatalanta.it
Фанаты поражены игрой Малиновского
Аталанта сделала традиционное голосование после матча в чемпионате Италии. Болельщики определяли лучшего игрока в составе их команды во встрече против Удинезе.
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Фанаты поставили Руслану Малиновскому 7.6 балла. Это вторая самая высокая оценка в команде. Больше всего получил Луис Муриэль, который оформил дубль – 8.2. Третью строчку поделили полузащитник Ремо Фройлер и главный тренер Аталанты Джан Пьер Гасперини. У обоих по 7.1.
Наименьшую поддержку болельщиков получил словенский полузащитник Йосип Иличич – 5.5.
В матче 29 тура итальянской Серии А украинец отметился двумя результативными передачами. Сначала ассистировал Муриэлю, а уже во втором тайме принял участие в третьем голе Аталанты. Правда на этот раз его адресатом стал Сапата.
- В этом сезоне Малиновский сыграл в футболке клуба из Бергамо 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.
- Следующую встречу Аталанта проведет 11 апреля на выезде против Фиорентины. Сейчас команда украинца занимает 3 место, в ее активе 58 очков.
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