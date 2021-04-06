Аталанта вырвала победу в Удинезе в Серии А. Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков по мнению болельщиков команды из Бергамо.

Фанаты поражены игрой Малиновского

Аталанта сделала традиционное голосование после матча в чемпионате Италии. Болельщики определяли лучшего игрока в составе их команды во встрече против Удинезе.

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Фанаты поставили Руслану Малиновскому 7.6 балла. Это вторая самая высокая оценка в команде. Больше всего получил Луис Муриэль, который оформил дубль – 8.2. Третью строчку поделили полузащитник Ремо Фройлер и главный тренер Аталанты Джан Пьер Гасперини. У обоих по 7.1.

Наименьшую поддержку болельщиков получил словенский полузащитник Йосип Иличич – 5.5.

В матче 29 тура итальянской Серии А украинец отметился двумя результативными передачами. Сначала ассистировал Муриэлю, а уже во втором тайме принял участие в третьем голе Аталанты. Правда на этот раз его адресатом стал Сапата.

К слову, Аталанта в той встрече победила Удинезе со счетом 3:2.